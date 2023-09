Carlo Conti e Vanessa Incontrada premiano Marconi per "Grease"

Saverio Marconi, padre e direttore artistico di Compagnia della Rancia nonché punto di riferimento del musical in Italia, ha ritirato il premio per Grease – come uno degli spettacoli teatrali più visti della scorsa stagione secondo i dati Siae – dai conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada ai Tim Music Awards all’Arena di Verona, trasmessi in diretta nei giorni scorsi su Rai 1. Parte del nuovo cast, insieme alla protagonista nel ruolo di Sandy, la ventiseienne marchigiana (di Urbino) Eleonora Buccarini, ha dato vita ad un medley che ha preceduto l’ingresso sul palco di Marconi, regista (insieme al regista associato Mauro Simone) del musical. Marconi, ricevendo il premio, ha ricordato come la nuova produzione di Grease firmata Compagnia della Rancia verrà allestita e debutterà in anteprima nazionale dal teatro Vaccaj di Tolentino, la "casa" della Rancia, a gennaio 2024. Toccherà poi tantissimi teatri in tutta Italia, tra cui il Repower di Milano, con un nuovo e giovanissimo cast e un nuovo allestimento. Al fianco della Buccarini, Tommaso Pieropan (Danny Zuko). "Venerdì sera sul palco dei Tim Music Awards, nella cornice straordinaria di un’Arena di Verona gremita, ho ricevuto con orgoglio questo premio per Grease", ha commentato Marconi.

"Un premio che rappresenta uno stimolo a fare sempre meglio e, allo stesso tempo, che valorizza il talento di giovani performer, di tutto il team tecnico e organizzativo di Compagnia della Rancia. Un ringraziamento va agli spettatori che hanno scelto Grease ma, soprattutto, hanno scelto il teatro. Mi sono emozionato – ha concluso Saverio Marconi – a parlare di Tolentino all’arena di Verona, non vediamo l’ora di tornare al Vaccaj prima di dare il via al tour nazionale 2024!".

re. ma.