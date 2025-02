Carlo Lucarelli protagonista a teatro con "Julian"

Il noto scrittore e giallista Carlo Lucarelli (foto) torna domani sera alle 21.15 al teatro La Rondinella di Montefano per presentare, evento unico in prima assoluta, la sua graphic novel "Julian". Insieme a lui sul palco ci saranno lo sceneggiatore Stefano Fantell, e il disegnatore Marcello Mangiantini. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione Culturale la Rondinella, avrà la voce narrante di Chiara Pietroni, la sonorizzazione di Paolo F. Bragaglia e la regia di Marco Bragaglia. In Julian alcuni protagonisti, ma soprattutto l’atmosfera e le ambientazioni, trascinano il lettore in una vicenda intrigante a sfondo storico che devia, pagina dopo pagina, sempre più verso il weird e l’horror. Tra gli ospiti interverrà Edilio Giuseppe Venanzoni, presidente dell’associazione Cosmica, e il blogger Silvia Riccò. A termine dell’evento, incontro con gli autori e firmacopie. Per prenotazioni 338-4873545 dalle 17 alle 20 o via whatsapp. Ingresso: 10 euro Intero, 8 ridotto soci Rondinella.