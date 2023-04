Carlo ’re verde’ mossa vincente di lord Marconi?

Mauro

Grespini

Sabato prossimo re Carlo III sarà incoronato nell’abbazia di Westminster, a Londra. Un evento che la Bbc trasmetterà in mondovisione e che terrà incollati alla tv anche molti di noi. La cerimonia avviene a distanza di otto mesi dalla morte della regina Elisabetta, salita al trono esattamente 70 prima di lui. Carlo III è il 62° monarca d’Inghilterra. Sempre nel mese di maggio, ma di 35 anni fa (era il 1988), l’allora principe venne in visita privata nelle Marche e trascorse alcuni giorni anche tra casa Leopardi a Recanati, l’abbazia di Fiastra e Monte San Martino, dove volle ammirare le opere dei Crivelli. In tanti ancora lo ricordano con emozione. E non sono pochi coloro che hanno di Carlo un’immagine positiva, soprattutto per il suo decennale impegno a tutela della natura. Non a caso, nei giorni scorsi, il maceratese Mauro Marconi ha rivolto a lui un appello affinché interceda presso le autorità locali per evitare la realizzazione di una mega centrale elettrica in "un’area di estrema bellezza", a Villa Potenza, a pochi metri dalla sua abitazione di contrada Rotacupa. Chissà se re Carlo III farà qualcosa?! Certo è che, fin dagli anni ‘70, il principe di Galles si è sempre prodigato per sensibilizzare le coscienze dei potenti e della gente comune sulla necessità di un approccio sostenibile al mondo che ci circonda. Un "re verde", insomma, che aveva visto giusto, dati i disastri ambientali provocati dall’inquinamento. Marconi è un lord con una piccola proprietà in Scozia, ha preso carta e penna e gli ha scritto: sarà la mossa vincente? Magari dopo l’incoronazione...