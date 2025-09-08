Ricerche disperate nella notte, aiuta l’amico con la moto in panne: trovato morto un 57enne

Recanati (Macerata), 8 settembre 2025 – Va a soccorrere l’amico in difficoltà con la moto e viene ritrovato senza vita. Recanati piange Carlo Stramucci, avrebbe compiuto 58 anni a dicembre. Sabato intorno alle 17 era stato chiamato da un amico, in panne con la moto da cross nella zona di San Liberato a San Ginesio. Stramucci si era attivato subito e aveva recuperato l’amico. Poi questi era ripartito ma dopo un po’, non riuscendo più a mettersi in contatto con Stramucci, ha chiamato la moglie del recanetese e la donna, intorno alle 21, non vedendolo rientrare, ha dato l’allarme. I carabinieri e i vigili del fuoco, con le squadre di Tolentino e Macerata, i cani e il gruppo specializzato nel soccorso speleo-alpino-fluviale, hanno avviato le ricerche.

Grazie alla geolocalizzazione del cellulare, Stramucci è stato rintracciato intorno alle 23, privo di coscienza vicino alla propria auto, sulla strada che dalla frazione Monastero, a Cessapalombo, porta a San Liberato. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale del 118, ma purtroppo per il 57enne non c’era più nulla da fare. A effettuare i rilievi sono stati i carabinieri di San Ginesio e Loro Piceno. Un malore la causa del decesso.

Stramucci lavorava alla Cmp di Sambucheto, specializzato nella riparazione di caldaie. Grande appassionato di moto, era stato nel direttivo del motoclub Sorci Verdi. “Era una persona squisita, di cuore – racconta commossa una socia del motoclub –. Mentre alcuni facevano gare di enduro, lui si dedicava alle cosiddette moto cavalcate. Un bonaccione, sempre pronto ad aiutare”. Stramucci lascia la moglie Katia e il figlio Federico. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa a Recanati, suscitando grande commozione tra familiari, amici e appassionati di moto. La data del funerale sarà resa nota oggi.