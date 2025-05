Carlos ordinato prete a 29 anni. Festa grande a San Giovanni

Sabato, nella cattedrale dei Santi Giovanni Battista e Evangelista, il Vescovo Nazzareno Marconi ha celebrato il rito per l’ordinazione presbiteriale di Carlos Arturo Berrio Lara. "Il prete è un cuore donato a Dio – ha detto il monsignore durante l’omelia – che trapassato dal suo amore diventa un canale con cui l’amore di Dio raggiunge il mondo".

Nato a Monteria, in Colombia, 29 anni fa, primo di tre fratelli, Carlos Berrio matura la sua vita nella fede all’interno del Cammino Neocatecumenale. Entra nel seminario diocesano "Redemptoris Mater" di Macerata nel 2015, consegue il Bacellierato a Fermo, svolge un periodo di missione in Sicilia e in Spagna e, attualmente, pratica il suo ministero nell’unità pastorale di Porto Recanati.

"Carissimo Carlos – ha spiegato il vescovo Marconi di fronte a oltre quaranta presbiteri e una cattedrale gremita –, essere Pastori del popolo di Dio ed essere Ministri della misericordia non è possibile senza un percorso di sequela, come agnelli del Pastore grande, e un percorso di offerta e purificazione, versando insieme con Cristo ogni giorno il proprio sangue".

"Abbiamo festeggiato la parola che qualcuno semina e di cui si raccolgono i frutti – ha sottolineato don Davide Tisato, rettore del Seminario maceratese, ringraziando il suo predecessore, presente in cattedrale, don Mario Malloni –, domenica del Buon Pastore e giornata per le vocazioni, quest’anno è coincisa con la data della nascita al Cielo (avvenuta a Pechino nel 1610) di padre Matteo Ricci: una felice ricorrenza per l’inizio del ministero di don Carlos la cui vocazione è fortemente legata alla missione".

Fra i molti presenti alla celebrazione c’erano, oltre ai familiari di Carlos Berrio e ai seminaristi del Redemptoris Mater, i rappresentanti dell’équipe itinerante della Sicilia del Sud e i rappresentanti delle comunità neocatecumenali di Marche e Abruzzo.