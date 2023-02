Carnevale a Palazzo Buonaccorsi Via al programma di "Mc Family"

"Mc Family" è il nuovo programma di iniziative per le famiglie e i bambini dedicato alla scoperta dei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e dello Sferisterio. Un calendario in cui si succedono, da febbraio a maggio, laboratori creativi e visite guidate pensati per coinvolgere grandi e piccini. Il programma, a cura di Sistema Museo, è composto da due diverse rassegne: "Divertiamoci al museo!" e "Al museo con tutta la famiglia!". La prima rassegna inizierà oggi, alle 16, con "È Carnevale a Palazzo Buonaccorsi!": basta indossare una maschera e andare al museo per un viaggio avventuroso tra personaggi mitologici e creature misteriose. Si prosegue sabato 8 aprile, alle 16, con "Pasqua in carrozza": al Museo della Carrozza sarà tempo di magiche avventure tra cocchieri, cavalli, briglie e incantevoli calessi. La quota di partecipazione a ciascun appuntamento è di 5 euro a bambino. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o 0733.060279. La seconda rassegna prevede tre appuntamenti ogni terza domenica del mese, per scoprire le bellezze della città. Si inizia domenica 19 marzo, alle 11, con "Allo Sferisterio con papà!": quale modo migliore per celebrare la festa dedicata al papà se non un viaggio alla scoperta dell’Arena Sferisterio? Si prosegue domenica 16 aprile, alle 11, con "Mamma e papà, vi porto a palazzo", un viaggio nelle sale del piano nobile di Palazzo Buonaccorsi. La rassegna di conclude domenica 21 maggio, alle 11, con "Tutti in carrozza, si parte!", un tour nella collezione di carrozze che si trova a Palazzo Buonaccorsi. La visita guidata è compresa nel costo del biglietto (gratuito per i bambini sotto i 13 anni). Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o 0733.060279.