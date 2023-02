Carnevale a teatro, parte del ricavato destinato alle quote dei campi scuola

CORRIDONIA

Grande successo per il tradizionale "Spettaculu de Carnuà" organizzato dall’Azione Cattolica di Corridonia, in collaborazione con la parrocchia dei santi Pietro, Paolo e Donato e la locale sezione dell’Avis. Tutte le sere dal 17 al 21 febbraio, il teatro "Lanzi" è stato animato da maschere e spettacoli colorati con protagonista anche il pubblico, coinvolto dall’entusiasmo e la passione dei tanti giovani e giovanissimi che sono saliti sul palco ad esibirsi. "Quasi ogni serata è stata sold out – raccontano i componenti dell’azione cattolica –, un’enorme soddisfazione per noi anche perché quest’anno siamo tornati alle vecchie abitudini dopo le problematiche derivanti dal Covid. Agli spettacoli hanno partecipato delle scuole di danza e quasi un centinaio di giovani dell’Acr, con un’età media che andava dalla quinta elementare alla terza media ed inoltre altri più grandi che facevano parte dello staff, il tutto con la musica del gruppo ’Giovedì Giallo’ – aggiungono –. Parte del ricavato verrà usato per tenere basse le quote dei campi scuola, poi utilizzeremo un piccolo contributo per destinarlo ai ragazzi che partono per la Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Lisbona, nella prima settimana di agosto".

Diego Pierluigi