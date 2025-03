Carnevale a Urbisaglia, successo oltre la pioggia

Urbisaglia, 7 marzo 2025 - Nonostante le nuvole minacciose e qualche goccia di pioggia, il Carnevale delle Antiche Rovine di Urbisaglia è stato un successo. “Un vero e proprio inno alla gioia e alla spensieratezza”, commenta il Comune. Domenica scorsa le vie del borgo si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto, animato da 18 gruppi mascherati provenienti da Urbisaglia, Colmurano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio e Petriolo, pronti a sfidare il maltempo con la forza del divertimento. “Un'esplosione di colori, maschere fantasiose e sorrisi contagiosi ha invaso le strade, regalando momenti di pura magia a grandi e piccini – afferma l’amministrazione, capitanata dal sindaco Riccardo Natalini -. La musica coinvolgente dei The Rhumska Lions, che ha risuonato in piazza Garibaldi, ha fatto da colonna sonora a una giornata di festa che ha scaldato i cuori e scacciato via ogni traccia di grigiore. I gruppi hanno sfilato con coreografie originali e costumi curati nei minimi dettagli, frutto di lavoro e passione. La creatività e l'impegno dei partecipanti hanno trasformato il Carnevale in un'esperienza unica, capace di coinvolgere e divertire il pubblico presente, tra coriandoli e stelle filanti”.

I sindaci al carnevale di Urbisaglia

“Un plauso speciale va agli organizzatori, ai volontari, a Tiziano Scagnoli e Rudy Calvigioni – ha aggiunto il primo cittadino - che con la loro dedizione e il loro entusiasmo hanno reso possibile questo primo evento straordinario. Un ringraziamento sentito anche al personale comunale, alla Protezione civile che ha garantito il supporto logistico durante la manifestazione e ai sindaci del territorio per la loro presenza e collaborazione. La partecipazione numerosa e l'entusiasmo dei presenti hanno testimoniato il forte legame con le tradizioni locali del territorio e la voglia di celebrare insieme la gioia del Carnevale”. Presenti anche i sindaci Matteo Santinelli di Petriolo, Robertino Paoloni di Loro Piceno, Mirko Mari di Colmurano e Paolo Teodori di Ripe San Ginesio.

Carnevale di Urbisaglia

Domenica invece il Carnevale sarà festeggiato a Macerata. Si sarebbe dovuto svolgere domenica scorsa ma era stato rinviato per il meteo incerto. Madrina e ospite d’onore sarà sempre Matilde Brandi e cinque saranno i carri che animeranno la sfilata: da Potenza Picena arriverà “School of rock”, da Mogliano “Dia de los muertos”, da Corridonia “I Flintstones” e da Monte San Giusto “Casa Vianca”. A questi si aggiungerà quello allestito dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piedirpa, “Dolce carro” con leccornie e vino offerti dalla Pro Loco. Ai carri si aggiungerà anche il Trenino del Carnevale Maceratese con a bordo i bambini che frequentano la scuola primaria “Sandro Pertini” di Piediripa e le loro famiglie. Nove i gruppi mascherati che allieteranno il Carnevale Maceratese e sono “Accademia Calcio Cluentina” di Piediripa, “L’unione fa la forza” del Gruppo scout Macerata 2, “La tribù degli indiani Cucu” da Monte San Giusto, “Alto destino di una testa di legno” da Petriolo, “Stieampunk” da Montegranaro, “Le farfalle” da Madonna del Monte, “Gheisce e Samurai” da Trodica, “Arrosticini selvaggi” da Montecassiano e “Scuola di ballo” da Osteria Nuova. A questi si aggiungeranno i Trampolieri di Ancona. Il Carnevale Maceratese, presentato da Daniela Gurini e Marco Moscatelli, sarà animato anche dal Corpo bandistico Città di Petriolo, dalla Birbanda di Macerata, e da La Lombarda anni 70 di Santa Maria Nuova.