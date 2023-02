Carnevale ai giardini: vietati vetro, alluminio e bombolette spray

In occasione del Carnevale che si svolgerà domenica, l’amministrazione ha messo al bando contenitori di vetro, alluminio e bombolette spray. Il sindaco, infatti, ha firmato un’ordinanza che vieta, dalle 13 di domenica fino al termine della manifestazione, la somministrazione e la vendita di bevande contenute in bicchieri e contenitori di vetro e di alluminio. Il divieto è rivolto a tutti gli esercizi e le attività che si trovano all’interno dell’area interessata dalla manifestazione (giardini Diaz, viale Puccinotti). Vietata anche la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglia o altre tipologie di contenitori di vetro e di alluminio. Vietata anche la vendita, la detenzione e l’utilizzo di bombolette spray.