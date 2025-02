Carnevale, ci siamo. Grande festa con l’Arca di Noè

Tutto pronto per l’Arca di Noè, il grande carro allegorico illuminato che giovedì grasso, domani pomeriggio, caratterizzerà il Carnevale pievetorinese. "L’Arca, simbolo della rinascita, conterrà tanti figuranti vestiti con costumi di animali per significare la biodiversità delle nostre terre e una casetta di legno posta al centro per testimoniare la capacità di ricostruzione – dice il sindaco Alessandro Gentilucci –. Una vera e propria festa di comunità, aperta a tutti e in particolare a famiglie e bambini che potranno partecipare sia salendo sul carro che camminando a piedi lungo il corteo che ci condurrà in piazza Santa Maria Assunta". La festa proseguirà al Palasport con animazioni per i più piccoli, intrattenimenti e musica dal vivo con l’orchestra di Andrea Bonifazi.