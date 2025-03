Carnevale con mercatini, musica e Super Mario

Da oggi Porto Recanati si prepara a un inizio di marzo all’insegna del divertimento e della tradizione, con due iniziative imperdibili: il carnevale e la fiera di primavera. Sarà un’occasione perfetta per grandi e piccini di vivere momenti di festa, musica e dolci sorprese. Si comincerà stamattina alle 8, con la tradizionale fiera di primavera che si terrà lungo corso Matteotti. Lì sarà allestito un grande mercato all’aperto con bancarelle di prodotti artigianali, abbigliamento e oggettistica. Nel pomeriggio invece, dalle 16 alle 19, piazza Brancondi ospiterà "Insieme è... Carnevale". Durante la festa, i comitati di quartiere offriranno dolci ai più piccoli ed è prevista musica dal vivo per tutte le età grazie al concerto de Le Stelle di Hokuto, che canteranno le sigle tv e le colonne sonore Disney dagli anni ’80 fino ai giorni nostri. Dopodomani, dalle 17 alle 18.30, i più piccoli saranno i veri protagonisti del "Carnival Party Super Mario" alla palestra Diaz, un pomeriggio di giochi, baby dance e tante caramelle in un’ambientazione ispirata al celebre personaggio dei videogiochi. Entrambe le iniziative sono organizzate dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Faro.

A Potenza Picena invece, a causa del maltempo è stata rinviata a sabato prossimo l’iniziativa "Porto... il Carnevale", prevista per ieri.