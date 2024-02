Carnevale è un successo. Maschere e allegria battono il maltempo

Grande partecipazione sabato alla seconda edizione di "Porto...il Carnevale", e cioè l’iniziativa promossa dall’associazione commercianti di Porto Potenza Picena, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Sono state tantissime le famiglie che, nonostante il meteo avverso, hanno voluto prendere parte alla manifestazione in centro, tra piazza della Stazione e piazza Douhet. Erano presenti anche i giovani volontari della Croce Rossa, che hanno messo in campo diversi giochi e laboratori per i più piccoli. A dirsi soddisfatto è l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Paolo Scocco. "La buona riuscita di questa iniziativa dimostra che abbiamo una comunità attiva, pronta a collaborare e a partecipare, a prescindere da tutto. Il ringraziamento va alla Pro loco, ai genitori che hanno accompagnato i bambini e alle scuole. Un bel momento di riscoperta delle tradizioni".