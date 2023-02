Carnevale Lido Cluana, feste in maschera come apertura

Domani, dalle 15.30, nella palazzina Sud del lido Cluana di Civitanova, appuntamento con il "Carnevale per famiglie". L’appuntamento è organizzato dal centro per la famiglia del Comune, gestito dall’Asp "Paolo Ricci", nell’ambito del progetto "Civitanova città dell’infanzia". "Questo evento – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi –, apre tutte le iniziative che si svolgeranno per il carnevale. Domani ci sarà la festa in maschera per celebrare il giovedì grasso assieme alle famiglie". La prima parte del pomeriggio sarà dedicata ai laboratori con i quali si potranno creare oggetti e decori a tema. Dalle 16.30 si proseguirà con musica e giochi vari. Per l’animazione sono state coinvolte le associazioni "Nuovo Mondo" e "Piccoli Sogni". Ingresso libero.