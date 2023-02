Carnevale, si parte giovedì con tanto divertimento per i bambini

Giovedì, domenica e martedì, tre date per festeggiare il Carnevale. Le festa più allegra dell’anno, in città, viene celebrata a partire da giovedì, con l’intrattenimento per i più piccoli che avrà luogo nella palazzina sud del Lido Cluana, organizzato nell’ambito del progetto ‘Civitanova città con l’infanzia’ dal ‘Centro per la famiglia’, il servizio dell’Assessorato alla famiglia gestito dall’Asp Paolo Ricci. Il programma prevede dalle 15.30 alle 16.30 i laboratori accessibili, dalle 16.30 alle 18.30 la musica e l’animazione. L’ingresso è libero e gratuito. Quindi, domenica, il momento clou del Carnevale con la festa in piazza e l’animazione di tutte le realtà coinvolte. Punta di diamante dell’iniziativa, indetta dall’assessorato al turismo e cura di Proscenio teatro, sarà la proposta degli scatch sulla Petena, figura storica in città ricordata per la famosa pratica di legare i bambini con una corda per portarli a scuola ogni mattina. "L’invenzione della maschera civitanovese diventerà nel tempo segno identitario della manifestazione – aveva spiegato nella conferenza stampa dello scorso 30 gennaio, l’assessore al Turismo Manola Gironacci – . La Città offre un tributo ad una sua figura storica, robusta e gioviale signora, all’anagrafe riconosciuta come Natalina Cerolini, capace di infondere allegria e dispensatrice di amore verso la vita e gli altri. Una donna aperta alla comunità in cui viveva, amata ed apprezzata perché sempre disponibile, portatrice di una generosità contagiosa ed esemplare". Infine, martedì 21 febbraio dalle 16 con musica in piazza XX settembre con la diretta di Radio Linea.

Francesco Rossetti