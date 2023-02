Carnevale, tante feste Ma sono vietate le bombolette spray

Doppio appuntamento di Carnevale nella suggestiva cornice di villa Collio. E intanto il sindaco ricorda l’ordinanza che vieta bombolette spray schiumogene. La residenza d’epoca domani fra le più belle della città oggi ospiterà, promosso dal Comune e dalla Pro Loco, il party in maschera "The Mask Superhero". Verranno premiate la maschera più originale, la coppia mascherata più bella, il gruppo mascherato più numeroso. Sabato prossimo, invece, sempre dalle 22 è atteso il ritorno del "Veglione dello Sport", una tradizione per il Carnevale settempedano. Per le feste in maschera da segnalare anche l’appuntamento di domani con "Una Piazza in Maschera". Dalle 14, in piazza Del Popolo, sfilata delle maschere con premi al gruppo più numeroso, alla maschera più originale, alla maschera più giovane, alla maschera diversamente giovane. Animazione e musica per tutti e, per i più piccoli, giostrina e giochi. In più area street food. In vista dei festeggiamenti il Comune ricorda che vige da tempo un’ordinanza che vieta, su tutto il territorio comunale, l’utilizzo di bombolette spray schiumogene di qualsiasi natura il cui contenuto possa arrecare danno a persone e cose. Il provvedimento ha valenza in tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.