Carnevale, torna la festa a Porto Potenza

Dopo molto tempo, tornerà finalmente la festa di Carnevale anche a Porto Potenza. L’appuntamento è per questo pomeriggio, con la prima edizione della manifestazione intitolata "Porto... il Carnevale", promossa dalla Pro Loco di Porto Potenza (presieduta da Francesca Ceci), dall’Associazione dei Commercianti di Porto Potenza (guidata da Emanuela Principi) e dall’amministrazione comunale di Potenza Picena (capitanata dal sindaco Noemi Tartabini). Divertimento assicurato per i più grandi e per i più piccoli, che vorranno mascherarsi e festeggiare nel migliore dei modi. Il programma comincerà nel primo pomeriggio, alle 14.30, in piazza della Stazione. Prima partirà la musica con Dj Malè e dopo lo spettacolo di danza con le giovani ballerine della locale associazione sportiva dilettantistica Ritmosfera. Ma i festeggiamenti ci saranno anche in altre zone della città. Ad esempio, sempre nel pomeriggio, in piazza Douhet sfileranno i tradizionali carri allegorici del palio storico di Potenza Picena. Mentre lungo Traversa Torresi l’animazione sarà garantita dai volontari del comitato portopotentino di Croce Rossa Italiana, diretti dal presidente Matteo Carlocchia, che daranno vita a balli e animazione per i bambini. Entusiasta è Francesca Ceci, presidente della Pro Loco di Porto Potenza. "Siamo riusciti a riportare il tradizionale Carnevale nella nostra Porto Potenza, come si faceva molti anni fa – dice Ceci –. E tutto questo grazie alla collaborazione delle varie associazioni, perché l’obiettivo è di vivere una bella festa tutti insieme e volevamo a tutti i costi dare vita a tale manifestazione. Ci saranno musica, balli, divertimento per tutte le età e grandi sorprese per i partecipanti".