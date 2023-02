Carnevalissimo: il sindaco valuta la proposta

Un ’Carnevalissimo’ a Cingoli? L’ipotesi è conseguente a una constatazione. Marted’, per l’ultimo giorno di Carnevale, tre manifestazioni all’insegna del puro divertimento sono state organizzate nel territorio cingolano: "Viali in maschera" nella passeggiata del capoluogo; "Stracarnevale" a Villa Strada; "Carnevale per piccoli e grandi" nella frazione Troviggiano. Tutti e tre gli eventi hanno ottenuto soddisfacenti successi. Però, in particolare durante "Viali in maschera", da qualche operatore turistico e commerciante è affiorata una constatazione: "Perché non unire le forze e l’impegno per organizzare a Cingoli un ‘Carnevalissimo’ coinvolgendo, tramite l’interessamento dell’Amministrazione comunale, i vari comitati, le associazioni e i gruppi?". Abbiamo girato il quesito al sindaco Michele Vittori, che ha così risposto: "Colgo con piacere il suggerimento. E’ senz’altro auspicabile che ci si ritrovi per valutare la possibilità di operare insieme".

Gianfilippo Centanni