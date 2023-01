Caro bollette e aiuti alle famiglie in difficoltà Stanziati 60mila euro, domande dal 16 gennaio

Partiranno il 16 gennaio (dalle ore 9 ) per poi chiudersi il 18 febbraio, le domande per ricevere un contributo a sostegno delle famiglie che si trovano ad affrontare gli attuali rincari delle tariffe dell’utenza domestica di energia elettrica. Per tale misura, l’amministrazione comunale ha stanziato un finanziamento totale pari a 60mila euro e tra i requisiti per accedere al fondo figurano: la residenza nel Comune di Corridonia, che il proprio nucleo familiare non dovrà avere complessivamente risparmi o comunque disponibilità finanziarie superiore a 15mila euro alla data del 31 dicembre 2022 e il possesso della documentazione attestante l’utenza domestica relativa all’energia elettrica ancora da pagare o attestazioni di avvenuto pagamento, riferita ai consumi dell’anno passato intestata al richiedente e riferite all’abitazione di residenza.

Le richieste potranno essere presentate presso l’ufficio istruzione e servizi sociali, nei giorni di lunedì (dalle 9 alle 13 ) e sabato (dalle 9.30 alle 12.30) compilando il form online che sarà sul sito istituzionale dell’Ente al momento dell’attivazione del bando. Per info contattare il Call center Task allo 0733.280140, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.00.