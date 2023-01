"Caro carburanti, va rivisto il piano trasporti"

di Lucia Gentili

Piove sul bagnato su un settore, quello del trasporto pubblico locale, già in crisi da tempo. Il caro carburante pesa sull’Apm di Macerata, sull’Atac di Civitanova e sulla Contram di Camerino. "L’impatto è stato enorme e penalizzante – esordisce Gianluca Micucci Cecchi, presidente dell’Azienda Pluriservizi del capoluogo di provincia –: nel 2021 abbiamo speso circa 400mila euro, mentre nel 2022 il doppio, circa 800mila, in un settore già storicamente non florido. E, se paragoniamo questi dati agli anni precedenti, l’aumento è triplicato. I rincari hanno interessato soprattutto la seconda parte del ‘22, tra la fine del primo semestre e l’inizio del secondo, e proseguono quest’anno; dopo una piccola decrescita, c’è stato il rialzo nel 2023. E quest’esplosione dei prezzi in tempi brevi non era prevedibile. In un’azienda come la nostra, poi, il cappio è doppio sul fronte energia, sia per il sistema trasporti a chilometro sia come servizio idrico integrato". Alla luce dei rincari, pur andando a gara (non alla pompa), l’azienda lo acquista ad un prezzo aumentato. Apm conta 25 autobus, di cui 21 a metano, scelta fatta in precedenza per un risparmio ambientale ed economico; vengono percorsi più di 800mila chilometri l’anno. "Gli effetti economici dipendono per gran parte dall’aumento del gas – prosegue il presidente –. Noi gestiamo un servizio del Comune di Macerata. Le tariffe, ovvero il costo del biglietto, sono stabilite dalla Regione e il Comune può fare solo dei ritocchi. Il piano trasporti dell’ente, linee e fermate, è il più possibile aderente alle esigenze dei cittadini; si tratta di un sistema capillare, con corse frequenti e finora è rimasto invariato. Io ovviamente mi auguro resti tale. Ma il Covid ha dato una spallata importante all’uso dei mezzi pubblici, disabituando un po’ le persone. Apm ha già parlato col sindaco Sandro Parcaroli esponendo le criticità dovute al caro carburante per una revisione: dobbiamo studiare e approfondire i chilometri effettuati dai mezzi, se tutte le corse sono necessarie, se ci sono spese su cui si può risparmiare. Dipende dal servizio che il Comune intende continuare a dare. Governo e Regione nel 2022 hanno dato una grossa mano: ci auguriamo questo accada anche nel 2023, ma non sappiamo se, quando e quanto. È un’incognita. Speriamo che l’emergenza finisca, che i prezzi si stabilizzino, che il servizio venga mantenuto così com’è ma anche che i conti siano in equilibrio".