"Caro-gasolio e fermi pesca arretrati: impegno di Lollobrigida"

Tavolo di confronto sul settore pesca a Roma: Francesco Caldaroni, presidente della associazione Marinerie d’Italia nonché assessore comunale con deleghe alle attività produttive, alla pesca e al porto, ha incontrato nella mattinata di ieri il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Tutto sommato gli addetti ai lavori sono soddisfatti del confronto e stanno apprezzando gli sforzi da parte del Governo per venire incontro al settore della pesca, che da tempo è in difficoltà. Un incontro proficuo, che testimonia la collaborazione tra le parti, al quale hanno preso parte tutte le più importanti associazioni nazionali del settore. "Per quanto riguarda il caro-gasolio, uno dei temi al centro del confronto – ha spiegato Caldaroni -, il ministro ha riferito che al momento non c’è la copertura finanziaria per il credito di imposta. Ma per darci una mano e venirci incontro verrà erogato il 50% sui contributi Inps dei marittimi imbarcati a bordo. Inoltre, il Governo sta lavorando per liquidare i fermi pesca arretrati. Si è parlato anche del giornale di bordo elettronico, il LogBook, per il quale auspichiamo delle modifiche. Tra le cose più importanti c’è l’accorpamento del settore della pesca a quello dell’agricoltura. Questo consente, ad esempio, di avere accesso ai finanziamenti per le imprese. Infine, a breve si procederà con le rottamazioni delle barche. Lollobrigida si è mostrato molto disponibile".

Chiara Marinelli