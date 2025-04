Caro mattone, costi raddoppiati. Ecco la mappa delle zone più care

Dal duemila ad oggi più che raddoppiato, in centro, il costo delle case e anche quello degli affitti. Tra la piazza, corso Umberto e corso Dalmazia per acquistare un appartamento nuovo si è passati da 1.900 a 5.000 euro al metro quadrato, da 1.700 a 3.000 euro per abitazioni normali e da 1.300 a 2.400 euro per quelle classificate come economiche. Un boom che ha influito anche sul canone mensile, salito fino a 18 euro al mq, dati Agenzia delle Entrate. Si tratta di una quotazioni massima per abitazioni il cui stato conservativo è qualificato come ‘ottimo’, e fuori dalla portata della gran parte delle famiglie che se cercano casa in affitto possono vedersi chiedere da un minimo di 8 a un massimo di 16 euro al mq nella zona centro sud (corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto), a Villa Pini e Villa Eugenia il range va da 10 a 15 euro, zone in cui i canoni quattro anni fa variavano da 6 a 9 euro al mq. Uno scenario non per tutti i portafogli, che spinge i meno abbienti in periferia dove le quartazioni scendono fino a un minimo di 4 e a un massimo di 7 euro al mq a Santa Maria Apparente, Civitanova Alta, rione Fontanelle, dai 7 ai 10 euro nella zona Risorgimento e a San Marone. I conti sono presto fatti se tarati su un appartamento di 100 metri. Anche i prezzi di affitto delle case qualificate come ‘normali’ hanno subito pesanti aumenti. In centro la quotazione va da un minimo di 7 a un massimo di 12 euro al mq, nella zona centro sud e sul lungomare nord e in viale Matteotti da 6 a 12 euro, a San Marone e nelle zone Cecchetti e Ceccotti da 5 a 9 euro al mq, nei rioni Risorgimento e Fontanelle da 4.5 a un massimo di 8.5 euro, a Fontespina e IV Marine da 6.5 a 11 euro, a Villa Eugenia e Villa Pini da 5 a 9.5 euro al mq, a Santa Maria Apparente da 4 a 6 euro. A Civitanova Alta da 3.5 a 4.5 euro al metro quadro. In quattro anni gli affitti delle case cosiddette ‘normali’ sono aumentati fino a 4/5 euro al metro quadrato, ed è successo in centro cosi come nella quartiere Stadio, in corso Garibaldi, viale Vittorio Veneto, sul lungomare nord e in viale Matteotti, a Fontespina come nel rione IV Marine e nelle vie Saragat e Vasco de dama. L’aumento degli affitti rispetto al duemila ha oscillato tra i 2 e i 3 euro al mq a San Marone (zone Cecchetti e Ceccotti), nel rione Risorgimento, nella zona Fontanelle, a Villa Eugenia e Villa Pini. Sono rimasti sostanzialmente invariati i prezzi di affitto delle case a S. M. Apparente e a Civitanova Alta.

Lorena Cellini