Caro rifiuti, cimitero e Apm Scintille in consiglio comunale

di Chiara Gabrielli

Rifiuti, tariffe Tari e questione discarica: botta e risposta tra maggioranza e opposizione ieri in consiglio comunale. Prima di iniziare, tutti si sono alzati in piedi per un minuto di silenzio, un omaggio a Clorinda Cestarelli, decana delle ostetriche e mamma del medico ed ex consigliere comunale Romano Mari, scomparsa da pochi giorni, poi la discussione è entrata nel vivo. Partendo dalla delibera sulle tariffe Tari. Ci sarà un aumento dello 0,99% quest’anno, invece che del 4 %, grazie al lavoro dell’ufficio del Comune, come detto dall’assessore Marco Caldarelli. "Ma questo è relativo ai costi 2021 – attacca Narciso Ricotta (Pd) –, non si è trovata una soluzione per la discarica e dovremo dare 3,6 milioni a Cingoli per l’ampliamento, oltre alla spesa di altri milioni per portare, nel frattempo, a spasso i rifiuti. Stiamo maturando questo debito e i cittadini si troveranno con un aumento l’anno prossimo. Siamo al palo. La discarica di Cingoli costa l’inverosimile, oltre che non è più sopportabile per i cittadini che vivono lì. Parlate dell’ipotesi termovalorizzatore ma forse non sapete che nelle Marche non si può realizzare, a meno che non si cambi la normativa regionale. Pettinari non ha fatto nulla per risolvere il problema. Ma oggi è urgente trovare una via d’uscita". Pierfrancesco Castiglioni (FdI) dichiara che, "se di colpa dobbiamo parlare, c’è una malagestione del Cosmari che si protrae da decenni. Cingoli non si può caricare all’infinito, in questo periodo di proroga dobbiamo lavorare in modo indefesso per trovare una soluzione". "Castiglioni parla di malagestione del Cosmari – le parole di Alberto Cicarè (Strada Comune – Potere al popolo) –, ma la responsabilità è di Giampaoli o dei Comuni che non hanno avuto coraggio di prendere una decisione?". Caldarelli ricorda che "Macerata detiene appena il 14% del capitale sociale". L’opposizione si è astenuta, la delibera è passata. La consigliera Sabrina De Padova (lista Parcaroli) è stata ’rimproverata’ da Maurizio Del Gobbo (Pd) per il voto espresso in piedi vicino alla porta, "il voto si esprime dal proprio posto". A tenere banco anche la mozione di Del Gobbo sul parcheggio a nord (Rampa Zara) e firmata da Ricotta, Ninfa Contigiani, Andrea Perticarari e Alessandro Marcolini, con cui si chiede all’assessore Silvano Iommi di ritirare il progetto. Toni accesi poi sul cimitero, con un’interrogazione di Ricotta sul "degrado del parcheggio". L’assessore Andrea Marchiori dice che "è curioso che si definisca degrado un residuo di potature", Ricotta però ribatte: "Ma quali potature, i privati scaricano di tutto lì. Lei si sente ancora in campagna elettorale, faccia l’assessore". Gli animi si scaldano anche sull’Apm, per i 1.000 euro extra per i membri interni che partecipano alle commissioni. Il sindaco Sandro Parcaroli assicura che è tutto nella norma, Ricotta attacca: "Certo che lo è, io la interrogo su una questione di opportunità". Il sindaco promette di andare a fondo. "Parlerò con l’Apm". Polemiche anche sul bosco urbano alle Vergini.