Caro teatro, al via la rassegna con "La cattedrale"

Dopodomani prende il via la 26ª edizione della rassegna teatrale Caro Teatro, ideata dall’associazione culturale Piccola Ribalta Aps, in scena sul palco dello storico teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. L’iniziativa è organizzata col patrocinio e sostegno del Comune di Civitanova e Azienda Teatri, Atac Spa, Banca Macerata, Uilt (Unione italiana libero teatro), Vittoria assicurazioni, Scs Venturini Spedizioni Internazionali e Società Operaia di Civitanova Alta. Ad aprire la stagione la compagnia Costellazione, di Formia, con "La cattedrale", una riscrittura di Notre-Dame de Paris che celebra il settimo anno di repliche. Vincitore di 52 premi nazionali, esplora l’amore in tutte le sue forme. Drammatizzazione e regia di Roberta Costantini e Marco Marino. Poi appuntamento è domenica 20 ottobre con la compagnia Al Castello di Foligno in "Bianca B." di e per la regia di Claudio Pesaresi. Abbonamenti costo 50 euro. Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro. Info abbonamenti e prenotazioni: piccola.ribaltaAPS@gmail.com o 338.1972320.