Caro Teatro, in scena : "La locandiera" rivisitata dal regista Dal Pra’

Quarto appuntamento con Caro Teatro all’Annibal Caro di Civitanova Alta. Domani alle 17.30, la rassegna propone il genere commedia classica con "La Locandiera e gli amorosi" tratta da Carlo Goldoni, con la compagnia Proteatro di Montagnana (PD), di e per la regia di Piero Dal Pra’. Lo spettacolo è una rivisitazione di quanto ideato da Goldoni. I nuovi personaggi, inseriti nella trama dal regista, non tradiscono però la vicenda originale, anzi gli danno ritmo e vivacità seguendo lo schema della commedia dell’arte. È composta da due atti per una durata pari a 100 minuti. Questa rassegna teatrale, giunta alla sua 26ª edizione, è curata dall’associazione culturale Piccola Ribalta Aps ed è organizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Civitanova, di Azienda Teatri, di Atac Spa, di Banca Macerata, della Uilt (Unione italiana libero teatro), di Vittoria assicurazioni, della Scs Venturini Spedizioni Internazionali e della Società Operaia di Civitanova Alta. La prossima data in programma è fissata a domenica prossima, con la commedia brillante "Buon Natale" di Alan Ayckbourn, con la regia di Alessandro di Spazio e dell’associazione culturale Luci della Ribalta di Bolzano. Il costo del biglietto intero per assistere ad ogni spettacolo è di 12 euro, mentre la cifra per il ridotto è di 8 euro. Per ricevere informazioni è possibile chiamare al 338 197 2320 oppure mandare una e-mail a piccola.ribaltaAPS@gmail.com.