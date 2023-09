Caro Teatro, su il sipario. Una mostra per i 25 anni

Si apre il sipario sulla rassegna Caro Teatro che andrà in scena domenica, alle 17.30, nello storico teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, con il musical Revolution, organizzato dall’associazione culturale "Stella" di Porto Potenza Picena, che porterà in scena 33 attori per raccontare la storia di Hamilton, un eroe americano al tempo delle colonie, che lotterà contro il predominio inglese. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Piccola Ribalta Aps, con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri, festeggia i suoi 25 anni di attività con due iniziative collaterali, la mostra "25 anni di Caro Teatro, immagini di una Storia", organizzata in collaborazione con il Museo Magma, sarà inaugurata domenica, alle 16, nell’auditorium Sant’Agostino e darà la possibilità di visionare i manifesti di tutte le edizioni della rassegna e i lavori di alcuni grafici di fama internazionale, che hanno voluto rendere omaggio all’iniziativa. La rassegna proseguirà con i prossimi spettacoli in programma, ogni domenica alle 17.30: l’8 ottobre, l’associazione culturale Teatro Imperia porterà in scena la commedia "Molto Piacere" di Laura Murari, mentre il 15 ottobre, la compagnia teatrale Note di Teatro, rappresenterà "Copenhagen"di Michael Frayn e il 22 ottobre, la compagnia teatro Estragone porterà sul palco la commedia "Nei panni di Cyrano" di Nicholas Devort.

Il 29 ottobre, spazio al divertimento, con lo spettacolo curato dall’associazione Liberamente A.P.S. "Rumori fuori Scena" di Michael Frayn e domenica 5 novembre, grande chiusura di stagione con la tragedia greca "I Persiani" di Eschilo, a cura dall’associazione Piccola Ribalta A.P.S. con la regia di Antonio Sterpi. Da non perdere, nella mattinata del 5 novembre, il convegno, curato dal professor Pierfrancesco Giannangeli, dal titolo: "Il teatro amatoriale. Stato dell’arte", che si svolgerà alle 11, all’auditorium Sant’Agostino, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, U. I. L. T. – Unione Teatrale Libero Teatro, Compagnie teatrali e sarà aperto ai cittadini. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero: 338.1972320, o inviare una mail all’indirizzo: [email protected].

Barbara Palombi