"’Caro teatro’, sul palco per ricordare Luigi Ciucci"

‘Caro teatro’, rassegna cittadina organizzata dall’associazione culturale ’Piccola ribalta Aps’ (nella foto), compie venticinque anni. Domani, appuntamento alle 17.30 al teatro Annibal Caro, il sesto ed ultimo spettacolo sarà ‘I Persiani’ di Eschilo, per la regia di Antonio Sterpi. Questa sarà la prima volta di ‘Caro Teatro’ senza il compianto Luigi Ciucci. Tuttavia, nello spettacolo in scena c’è una parte di lui, la scenografia. "Sì, avevamo iniziato le prove prima della sua tragica scomparsa – spiega Sterpi –. Gli appuntamenti erano già in programma, per questo mi sono accollato i vari oneri. Ma la scenografia è stata progettata proprio da Ciucci. Luigi è sempre con noi". Cosa vi ha portato alla scelta de ‘I Persiani’? "Io e Luigi (Ciucci, ndr) abbiamo colto la sfida, una scelta difficile portare una tragedia greca quando tutti, nel teatro, chiedono evasione. Ma ‘I Persiani’ ci fa cogliere il momento storico che viviamo. L’opera è stata scritta circa 2.500 anni fa ed è la più antica che ci sia pervenuta per intero. Con i suoi temi, però, ci scontriamo tutti i giorni. In essa, ci sono i conflitti Asia-Europa e democrazia-dittatura, il rispetto della natura e poi il peccato di presunzione, che nell’Antica Grecia era considerato terribile, perché nessuno doveva ardire di avvicinarsi agli Dei. Poi, vorrei spendere due parole sui costumi". Prego. "Abbiamo istituito una collaborazione con l’Accademia delle Belle arti di Macerata: a realizzarli sono stati gli studenti, che verranno a vedere lo spettacolo, sotto la guida della docente Roberta Fratini. Tuttavia non fanno riferimento a 2.500 anni fa, ma appartengono ad un’epoca indefinita. Lo scopo è creare un’unione tra l’età della battaglia di Salamina (480 a.c.) e i giorni d’oggi". A presentare la serata sarà la giornalista Patrizia Ginobili e per l’occasione saranno svelati i nomi delle compagnie e degli attori premiati. Per i 25 anni di ‘Caro teatro’, l’auditorium di Sant’Agostino ospita una mostra d’arte in collaborazione con il Museo Magma ed è in programma, per le 11 di domani, un convegno sullo stato dell’arte del teatro amatoriale. Il dibattito sarà curato dal professor Pierfrancesco Giannangeli con la partecipazione dello stato maggiore della Uilt, l’unione italiana Libero Teatro, tra cui il presidente Paolo Ascagni. Sarà l’occasione per discutere delle difficoltà vissute dalle compagnie teatrali.

Francesco Rossetti