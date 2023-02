Carovana colorata e street food Trodica nel segno del divertimento

È pronto a tornare a pieno regime il tradizionale il "Carnevale di Trodica" e lo fa con la sua 36esima edizione, organizzata dalla Pro Loco Trodica con il patrocinio del Comune di Morrovalle. La carovana colorata è attesa per domenica, quando dalle ore 12 alle 19, si aprirà una giornata di festa tra maschere, musica e divertimento che durerà un pomeriggio intero dove l’allegria sarà la principale protagonista. Nel corso dell’evento (ad ingresso libero) oltre alla classica fiera che farà da apripista, non mancherà lo street food così come i giochi per bambini dopodiché lo show vero e proprio, che inizierà con la partenza della sfilata dei cinque carri allegorici e dei sette gruppi mascherati che hanno risposto presente alla chiamata degli organizzatori. Lungo le vie del quartiere saranno presenti le majorettes accompagnati dai gruppi folkloristici "Terra Rossa" e "I Matti de Montecò", il tutto animato dalle note dai componenti del corpo bandistico cittadino "Giuseppe Verdi". Il gran finale della manifestazione è programmato in piazza Sandro Pertini dove si procederà con le premiazioni per i gruppi più colorati e irriverenti del Carnevale e tanta musica a cura di Laura Lombi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Pro Loco Trodica al 342.0634737 oppure via mail a [email protected]

d. g.