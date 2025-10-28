Carovana della pace, tappa a Macerata con l’incontro delle Acli

La Carovana della pace è passata a Macerata. L’iniziativa delle Acli nelle serre della cooperativa sociale La Meridiana ha ribadito il ruolo cruciale del lavoro, della formazione e della solidarietà come pilastri per la costruzione di una pace duratura.

Dopo i saluti del presidente provinciale Ottorino Torresi – che ha definito la cooperativa ospitante "una realtà che oltre ai servizi dà la possibilità a chi ha situazioni di svantaggio di potersi rimettere in gioco" –, Luigi Biagetti, presidente regionale delle Acli, e Gloria Gradassi (dirigente dell’istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova e Montecosaro) hanno portato i loro saluti.

Un momento centrale è stato l’intervento del vescovo Nazzareno Marconi, che ha rimarcato come "le guerre non risolvono i problemi, li creano". Italo Sandrini, vicepresidente nazionale, ha ricordato come "a Gaza ci sono già 30mila orfani, e difficilmente questi diverranno pacifisti perché hanno conosciuto solo guerra". Sergio Labate (Unimc) ha offerto un’analisi geopolitica, sostenendo che "oggi ai tavoli della pace a cui assistiamo la mediazione non esiste".

L’incontro, condotto dalla giornalista Alessandra Pierini, si è concluso con un gesto simbolico: Sandrini ha consegnato una piantina di ulivo a Torresi. I due hanno poi apposto l’adesivo con la scritta Macerata sull’itinerario della Carovana.