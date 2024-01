Carpentieri, muratori, badante e trasportatori

Centro per l’impiego di Tolentino. Impresa edile cerca un carpentiere in cemento esperto in possesso delle patenti C+D. Sede di lavoro: San Severino e altri cantieri della provincia (codice offerta 386963, scadenza 6 gennaio). Privato cerca una badante 24/24 esperta automunita preferibile con conoscenza della lingua francese. Sede di lavoro: San Severino (codice offerta 194652). Impresa edile cerca muratori esperti e qualificati. Sede di lavoro: San Severino e altri cantieri in provincia (codice offerta 156813, scadenza 7 gennaio). Azienda settore autotrasporto cerca un addetto alle consegne. Sede di lavoro: San Ginesio e altri clienti in provincia (codice offerta 447679, scadenza 9 gennaio). Struttura settore ristorazione cerca un apprendista pizzaiolo. Sede di lavoro: Matelica (codice offerta 477952, scadenza 9 gennaio). Cv a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it.