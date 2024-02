Carri, maschere e tanta musica. Parco dell’Annunziata gremito

Carri, maschere, gruppi e bande musicali, "tutto il parco dell’Annunziata era gremito di gente". Tanta la soddisfazione degli organizzatori, i volontari del Comitato Festeggiamenti Santissima Annunziata, per la buona riuscita della sessantunesima edizione del ‘Carnevale dei bambini’ di Montecosaro, andata in scena domenica pomeriggio. L’interesse di grandi e piccini è stato catturato dalle numerose attrattive della festa, come i quattro carri allegorici, ‘Il re leone’ di Corridonia, ‘Meta…verso’ di Potenza Picena, ‘Scuola di magia’ di Mogliano e ‘La pace nel mondo’ di Monte San Giusto, dai gruppi musicali, ‘Circus clown’ di Montegranaro e ‘Barbie’ di Macerata e dalle bande ‘Asd Majorettes Medullia’ e ‘Sar Sound’, entrambe di Sant’Angelo Romano, e ‘La matta’ di San Costanzo (nel Pesarese, ndr).

"Anche i gestori delle bancarelle – spiega Giuliano Massaccesi del Comitato –, una decina circa, sono rimasti molto soddisfatti per come sono andate le cose, mentre i componenti della banda ‘Medullia’ ci hanno confessato che non avevano mai visto un carnevale così pieno di gente. D’altronde, tutta l’area all’interno dell’anello era gremita di persone". Sul palco, l’intrattenimento di Daniza Marziali e Beatrice Silenzi, quindi il lancio di caramelle per i bambini e l’allegria di un pomeriggio speciale per tutta Montecosaro.

Francesco Rossetti