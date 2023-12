"Carta e penna" cambia gestione dal 2024

Buone notizie sul fronte delle edicole civitanovesi, dopo alcune chiusure (piazza XX Settembre) e dei cartelli vendesi. La "staffetta" nella gestione del punto vendita "Carta e penna" in viale Vittorio Veneto, vicino allo stadio ed alla Gioventù Italiana (Scuole) è riuscita. La titolare Floriana Mogetta – dopo 12 anni di attività, svolta con l’ausilio del marito Sandro Leoni (entrambi nella foto) – ha siglato la cessione della rivendita – che è anche cartoleriagiocattoli, nonché Punto Poste per i recapiti di pacchi e pacchettini, così come per Amazon ed altre ditte – al Cristiana Montevidoni. Floriana e Sandro resteranno dietro al bancone fino a domenica 17 dicembre. Hanno esposto il cartello per avvisare i clienti, dopodiché la nuova titolare provvederà ad allestire il locale nelle ultime settimane dell’anno, per presentarsi all’appuntamento con i cienti a gennaio. La nuova titolare ha intenzione di potenziare ancor di più l’esercizio, che si trova in un punto strategico di confluenza del traffico in arrivo da Porto Sant’Elpidio, come da Macerata e tutto il maceratese. In questi ultimi 12 anni quella di Floriana e Sandro è stata una presenza cordiale e cortese apprezzata da tutti. Anche loro (raggiunto felicemente il traguardo della pensione) ringraziano i clienti ed abitanti del popoloso Quartiere Italia per questa bella esperienza di lavoro, vissuta a stretto contatto con la gente.

Ennio Ercoli