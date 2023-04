Carta igienica nello sciacquone e scuola allagata "Il lunedì l’ingresso al piano terra sembrava un lago"

Ai primi di dicembre, qualcuno ha messo un rotolo di carta igienica nella cassetta dello scarico di un bagno al piano superiore della nostra scuola, provocando la fuoriuscita d’acqua. La bravata è stata fatta di sabato mattina, il lunedì i collaboratori scolastici hanno scoperto l’allagamento che ha provocato gravi danni ad alcune apparecchiature elettroniche e ha rischiato di indebolire la struttura dell’edificio. "Quel giorno – due collaboratrici scolastiche ci hanno raccontato quei concitati momenti – l’ingresso al piano terra era un lago. Abbiamo scoperto che l’allagamento proveniva dal primo e secondo piano, precisamente dal bagno dei maschi. Abbiamo chiamato il dirigente scolastico che ha contattato il Comune, l’ufficio tecnico e un muratore che ha dovuto forare il soffitto dei due piani per far defluire l’acqua accumulata". Noi intanto ci siamo arrangiati con stracci e secchi sparsi di qua e di là. L’allagamento ha provocato seri danni: si è dovuto rimbiancare le pareti e tappare i buchi. Inoltre si sono rotte delle apparecchiature elettroniche e alcune classi si sono dovute spostare per parecchi giorni in altre aule per l’umidità". Sono servite due settimane perché tutto tornasse alla normalità.

Angelo Carletti,

Eduart Galushi Khady Kebe, Alessandra Massacci

Classe III A