Carta solidale a Civitanova: al via le consegne

L’Inps ha comunicato l’erogazione di 519 carte di acquisto solidale da 382 euro ciascuna al Comune che sta predisponendo le pratiche per raggiungere i cittadini che hanno diritto alla card finanziata dal governo. È nominativa, concessa in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati e negozi convenzionati. Il contributo viene erogato attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay.