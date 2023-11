Cartelli stradali scaduti, ma non ancora rimossi

Capita sempre più spesso di notare in città cartelli datati che andrebbero rimossi. Ad esempio, nei pressi di casa Leopardi ancora è attaccato ad un palo il cartello con la data del 20 ottobre scorso che avverte i residenti che la zona sarà interessata dalle riprese cinematografie della fiction televisiva su Leopardi e che, quindi, i sacchetti blu della differenziata non saranno prelevati ma dovranno essere conferiti nei cassonetti grandi. Non mancano, poi, casi clamorosi di cartelli utilizzati per eventi sportivi del passato che non hanno alcuna attinenza con la manifestazione in corso. Un residente ha immortalato, ad esempio, un cartello in via Roma, che porta addirittura la data del 19 marzo 2023, utilizzato per la gara ciclistica della Gran Fondo Leopardiana, che invita ad utilizzare percorsi alternativi per via di una gara ciclistica delle donne che si sarebbe dovuta svolgere venerdì 15 settembre scorso.