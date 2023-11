Cartello elettorale vola sulla macchina: chiede i danni al Comune

Aveva parcheggiato l’auto ai margini della strada, ma poi a causa del forte vento un cartello elettorale era volato via franando addosso al suo mezzo e provocando diversi danneggiamenti. Per questo ha fatto causa al Comune di Porto Recanati per ottenere il risarcimento dei danni. La vicenda risale al 17 settembre del 2022, quando un uomo aveva lasciato in sosta la propria macchina su viale Europa, a Porto Recanati.

Poco dopo, però, si era alzata un’improvvisa raffica di vento, talmente forte che un cartello apposto per la propaganda elettorale si è staccato da terra, finendo contro la parte posteriore del mezzo. E a causa della botta, l’auto aveva rimediato svariati danni. Allora l’uomo si è rivolto al giudice di pace di Macerata, citando in giudizio il Comune di Porto Recanati che ha ricevuto la notifica dell’atto il 5 luglio del 2023.

Di conseguenza, l’ente pubblico ha comunicato il fatto al broker AON spa di Ancona, in quanto ciò rientra nella franchigia contrattuale per danni materiali della polizza di responsabilità civile, stipulata dal Comune.

Allo stesso tempo, l’amministrazione comunale con una recente delibera ha deciso di "resistere in giudizio alla pretesa di risarcimento danni, delegando il funzionario responsabile all’individuazione del legale e all’assunzione del relativo impegno di spesa, in nome e per conto dell’ente".

Quindi, per farla breve, il prossimo passo del Comune sarà quello di nominare il proprio legale per cercare di far prevalere le proprie ragioni.