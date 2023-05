"Cartello elettronico e segnale con scritte diverse: che caos"

Accade sempre più di frequente di assistere a Recanati a una segnaletica stradale creativa: cartelli improvvisati, di difficile interpretazione e non di rado contraddittori. Tutto questo si traduce in disagi dell’utente della strada. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Recanati con una nota stigmatizza "la totale impreparazione dell’amministrazione nella gestione di simili eventi: ieri si è persino avuto l’ibrido tra il varco di via Primo luglio, dove il cartello elettronico riportava correttamente la dicitura dell’attivazione della Ztl, e quello di Porta Marina che, invece, segnalava libero il passaggio. Peccato però che, sotto al segnale elettronico, vi fossero le varie indicazioni scritte, di cui una per mezzo di un cartello in cartone appoggiato". Una situazione non nuova. Una signora su Facebook si augura di non essere incappata in una multa per essere entrata nel centro storico per andare dal pediatra di famiglia ingannata da una segnaletica non chiara: "Un cartone appoggiato a terra che, per assurdo, chiunque potrebbe mettere anche per scherzo, che valore ha? Forse solo il fatto che non c’è la minima volontà di agevolare chi si appresta a entrare in una Ztl, rendendo di facile e rapida interpretazione l’indicazione?". "Una segnalazione fatta da un monitor che dice una cosa, un cartello fisso che ne dice un’altra e un manifesto di cartone mobile che ne dice una terza ancora è un segno evidente della mancanza di cura e capacità nel gestire il traffico cittadino", conclude FdI.

Asterio Tubaldi