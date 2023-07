Cartello stradale non omologato e ignorato dagli automobilisti

Che ci sta a fare quel segnale stradale di divieto, installato anni addietro all’inizio di via Primo Luglio, il più importante ingresso nel centro storico? È un divieto di transito ad una certa tipologia di veicoli immatricolati negli anni novanta, fra cui, ad esempio, gli euro 1 e 2 a diesel senza filtro anti particolato, il cui certificato di nascita risale rispettivamente al 1993 e 1997: parliamo di quasi 30 anni fa. L’amministrazione comunale molti anni addietro, nel tentativo di limitare l’inquinamento da polveri sottili nelle vie del centro storico, fece installare il cartello indicando gli orari di divieto di accesso in alcune ore del mattino e pomeriggio, nonché persino della notte. Quel cartello, però, a giudicare dalla data di fabbricazione riportata sul retro, anno 2011, è mancante del numero dell’ordinanza e della data di emissione per cui si presenta anche non omologato e, quindi, irregolare secondo il codice della strada. Poi c’è il fatto che gli automobilisti non hanno mai dato granché peso alla sua presenza, comportandosi come se non ci fosse e la Polizia municipale non si è mai più di tanto preoccupata di farlo rispettare, non avendo a disposizione come avviene oggi con la ztl della segnalazione elettronica dei veicoli che non hanno il permesso di entrare nel centro storico. Allora, si domanda il cittadino, che senso può avere tenerlo ancora lì, comportando peraltro un notevole disagio per gli automobilisti, soprattutto quelli che vengono da fuori, che sono costretti a scendere dall’auto per leggere quanto riporta il segnale, non essendo leggibile a distanza?

Asterio Tubaldi