Cartellone estivo completo: il divertimento può iniziare

Sono già stati assunti alcuni impegni di spesa per garantire la corretta organizzazione del ricco cartellone di eventi e di manifestazioni dell’estate 2023 del Comune di Recanati organizzati in collaborazione con tutte le realtà culturali, commerciali e turistiche del territorio. Impegnata a favore della Pro loco la somma di 29 mila euro per "Il Paese dei balocchi", una serata in piazza di teatro dialettale, la "Corrida" con gli artisti in gara e, infine, il concerto dei "Cugini di campagna" il 24 agosto. All’associazione viene garantito subito un anticipo dell’80% del contributo, a copertura delle spese urgenti e indifferibili che si dovessero rendere necessarie, e poi sarà liquidata tutta la somma su rendicontazione finale. Per gli eventi previsti per "Recanati Art Festival", in programma l’8 e 9 luglio, è stato deliberato di concedere un contributo di 13.000 euro. Reso noto anche l’impegno di spesa di 5 mila euro assunto a favore della Civica Scuola di Musica "B. Gigli" per la manifestazione, ormai tradizionale nel programma estivo recanatese in quanto richiama molti appassionati, del "Kammerfestival". A questi impegni di spesa nei prossimi giorni se ne assommeranno altri visto che gli eventi in programma sono molti e tantissime sono le associazioni coinvolte nella loro organizzazione fra cui Musicultura con Lunaria. L’estate recanatese prevede anche un complesso lavoro organizzativo e per questo si è reso necessario incaricare Nadia Marconi dietro un compenso lordo di 4.680 euro. Ai pieni di sicurezza ha pensato Massimo Belelli (3.426 euro lordi).

ant. t.