Cartiere, a rischio 195 lavoratori

Il gruppo Fedrigoni ha annunciato la chiusura di Giano, che si occupa del settore dedicato all’ufficio. Dal primo gennaio cesserà ogni attività commerciale e produttiva. Le persone coinvolte sono 195, impegnate a Fabriano e nella vicina Rocchetta, e ora si profilano gli scioperi.

"Una situazione drammatica per l’occupazione nel territorio, con il rischio di 195 licenziamenti – commenta l’amministrazione comunale di Matelica –. Seguiamo con attenzione la vicenda, in quanto le ricadute interessano anche la città. Si tratta di una situazione che non possiamo ignorare, nelle cartiere del gruppo Fedrigoni sono impiegati tanti concittadini – aggiunge il sindaco Denis Cingolani –, stiamo seguendo da vicino i fatti e siamo aperti a ogni tipo di confronto e di azione con le parti sociali. Ribadiamo il nostro più totale sostegno ai dipendenti del gruppo in questo momento di forte preoccupazione".

Per le realtà del Maceratese i sindacati tengono alta la guardia. "La proprietà ci ha rassicurato sul fatto che i siti di Pioraco (con 102 dipendenti) e Castelraimondo (62 dipendenti) non rischiano nulla – spiega Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil –. Ma l’attenzione resta alta, perché parte della tipologia di produzione di Pioraco e Castelraimondo è la medesima dello stabilimento a Fabriano". "Non stiamo lasciando le Marche, anzi continueremo a investire sullo sviluppo dei nostri siti – ha assicurato l’amministratore delegato di Fedrigoni, Marco Nespolo –. Faremo il necessario per mitigare l’impatto di questa decisione sulle persone coinvolte. Il confronto con tutte le parti sociali sarà fondamentale".

Da lunedì inizierà il presidio dei lavoratori, poi il tavolo di confronto con i sindacati. Poi partiranno gli scioperi.