Cartiere, continua il ricollocamento dei lavoratori di Giano

Il Gruppo Fedrigoni ha incontrato a Fabriano i sindacati territoriali per un aggiornamento sul piano di ricollocamento dei lavoratori di Giano, società che a fine anno ha cessato la produzione di carta da ufficio. Una chiusura che ha coinvolto 195 persone, tra cui anche operai e quindi famiglie della provincia.

"Siamo entrati nella seconda fase dell’iter di ricollocamento – spiega Giuseppe Giacobello, responsabile relazioni industriali del Gruppo Fedrigoni –. Attualmente in cassa integrazione straordinaria ci sono 76 persone, dalle iniziali 173 per cui era prevista, e stiamo lavorando per ridurne ulteriormente il numero, come da accordi definiti al tavolo del ministero delle imprese e del made in Italy. Ci siamo anche impegnati a comunicare mese per mese ai sindacati i nuovi ricollocamenti: nel periodo fra febbraio e marzo saranno 23 le persone che rientreranno al lavoro, di cui 16 in via definitiva e 7 per esigenze temporanee".

Giacobello aggiunge che l’azienda sta operando con la Regione e alle organizzazioni sindacali "per attivare il fondo regionale Assist relativo ai percorsi formativi previsti nell’intesa firmata al ministero, con l’obiettivo di permetterne la fruizione ai lavoratori e alle altre persone in cassa integrazione".