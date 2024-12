Cartiere, incontro al ministero

Il Gruppo Fedrigoni ha incontrato le rappresentanze sindacali giovedì sulla chiusura della società Giano, che a fine anno cesserà la produzione di carta da ufficio. Una decisione che coinvolge anche diversi dipendenti dell’Alto Maceratese. "La riunione ha avuto un duplice scopo - ha commentato Giuseppe Giacobello, responsabile relazioni industriali del Gruppo –: confrontarsi sulle misure economiche da mettere in campo per mitigare l’impatto sociale per le 195 persone coinvolte e preparare l’incontro di lunedì a Roma, al ministero delle imprese, dove auspichiamo si possa giungere a una positiva conclusione della vertenza".