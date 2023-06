Caruso, Queen e Gospel al festival di musica corale

Torna il Festival di musica corale, organizzato dal Coro polifonico Città di Tolentino. Si parte domani alle 21.15, alle Terme Santa Lucia, con "Evviva Napoli – una serenata musicale", per il centenario della nascita di Enrico Caruso. Oltre al coro di Tolentino, diretto da Aldo Cicconofri, ci saranno il tenore Beniamino Son ed Emanuele Cedrone con la sua Melodiosa. Domenica, sempre alle Terme alle 21.15, sarà la volta di "We will rock you": "Coristi a Priori Priori" e "l’Omphalos Chorus" di Perugia presenteranno i più grandi successi dei Queen. Sabato primo luglio alle 21.15 il gruppo "Ghostlight Chorus" di New York presenterà al Politeama "Paradise - american songs and gospel". Info e biglietti 0733.968043 o biglietteria del Politeama.