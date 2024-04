Cas e Sae, riapre la piattaforma

Dalle 11 di oggi sarà riattivata la piattaforma informatica "SEM" attraverso la quale gli sfollati del terremoto potranni presentare la dichiarazione per il mantenimento dei requisiti dei benefici di assistenza abitativa (contributi di autonoma sistemazione e casette) per l’anno 2024, a favore dei cittadini colpiti dagli eventi sismici del 2016. La riattivazione della piattaforma digitale è prevista da un’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. All’indirizzo internet https://appsem.invitalia.it sarà possibile compilare e caricare la dichiarazione, la cui scadenza è stata fissata entro e non oltre le 23.59 del 5 luglio 2024.