Cas revocato all’ex assessore: "Porterò la vicenda in tribunale"

Il Tar Marche ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’ex assessore Flavia Giombetti nel 2021 contro l’ordinanza dell’allora sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, con cui le era stato tolto il contributo di autonoma sistemazione. I giudici hanno rilevato un difetto di giurisdizione. Le spese sono sono state compensate. "Vado avanti – annuncia Giombetti – e porto la questione al tribunale di Macerata". Dai primi mesi del 2021 non percepisce il Cas pur essendo terremotata, e non sa quando rientrerà nella sua abitazione.

"Poco dopo le scosse del 2016 – racconta –, quando ancora non si sapeva che il Comune avrebbe optato per gli appartamenti al posto delle casette, feci domanda per una soluzione abitativa d’emergenza – racconta – ed entrai in graduatoria. Con il passare degli anni però, anche a causa dei ritardi nelle consegna degli appartamenti, ho trovato uuna sistemazione stabile. E ho chiesto di uscire dalla graduatoria. La norma dice che il Cas decade laddove si rinuncia a un alloggio quando viene consegnato o assegnato. Ma non era il mio caso, non avevo avuto un’assegnazione ufficiale e definitiva. Ho rinunciato prima della proposta". Giombetti ha continuato a percepire il Cas fino all’ordinanza dell’ex sindaco Pezzanesi, poi lo stop.

"Avevo fatto notare sia al Comune che al capodipartimento della Protezione civile nazionale di allora, Angelo Borrelli, che prima di me avevano rinunciato altre sedici famiglie – continua –. E due palazzine di via Palach non erano ancora state realizzate, quindi chiesi che senso aveva costruirle. Non so se abbia inciso il fatto che ho sollevato la vicenda; comunque, poco dopo, il Comune ha invitato i rinunciatari a rientrare in graduatoria. Io non l’ho fatto, non lo trovavo giusto: dopo quattro anni avevo trovato una stabilità familiare con le mie figlie, in un appartamento in affitto. Ora non mollo, voglio vederci chiaro".

Lucia Gentili