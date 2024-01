Casa a soqquadro e cassaforte forzata in zona Fonte

Ladri in azione a Corridonia. Ad avere la brutta sorpresa una famiglia che abita in zona Fonte Lepre. Rientrando in casa intorno alle ore 21 di mercoledì, hanno trovato l’appartamento completamente messo a soqquadro. Dopo aver scassinato la porta per entrare, i ladri avevano frugato ovunque in cerca di contenti e oggetti in oro. Inoltre, la banda aveva trovato anche la cassaforte, e con un frullino i malviventi erano riusciti ad aprirla, prendendo da lì tutta la somma che vi era stata riposta: 700 euro. Con questo bottino, se ne sono andati. Capito cosa era successo e superato il momento di choc iniziale, le vittime del furto hanno chiamato i carabinieri denunciando l’accaduto. I militari hanno effettuato un sopralluogo per verificare se potessero esserci impronte o altre tracce dei malviventi, e le indagini sono ora in corso. Da quanto ricostruito, la banda sarebbe entrata nell’appartamento nel tardo pomeriggio, approfittando del buio e del fatto che non ci fosse nessuno. Evidentemente i malviventi erano abbastanza attrezzati, se avevano portato anche lo strumento da usare per aprire la cassaforte.

Le indagini dei carabinieri sono comunque in corso per risalire ai responsabili. È possibile che altri episodi analoghi siano avvenuti nei dintorni, come avviene in questi casi, quando le bande di pendolari dei furti prendono di mira una certa zona. Chiunque abbia notato persone sospette può segnalarlo ai militari dell’Arma, e in ogni caso la raccomandazione impartita in questi casi dalle forze dell’ordine è quella di usare ogni precauzione per evitare di trovare brutte sorprese al rientro nella propria abitazione, anche dopo essere usciti soltanto per una commissione o per fare la spesa.

p. p.