"Casa adatta a me, fatemi restare"

Rischia di restare senza una dimora il matelicese Michele Cesari, tetraplegico da quando a 4 mesi, nel 1976, subì gravi danni irreversibili a seguito di un vaccino antipolio, che da allora lo costringe a vivere su una sedia a rotelle elettrica. Infatti, a seguito dell’iter relativo alla dichiarazione di fallimento dell’azienda familiare che produceva impianti per l’idroelettrico nel 2015, il prossimo venerdì 6 ottobre dovrebbe diventare esecutivo lo sfratto dalla sua abitazione in viale Roma, costruita dal padre Giovanni, predisponendo tutte le accortezze necessarie per un figlio disabile. Cesari, molto noto in città per il suo passato da imprenditore, giornalista e direttore di una testata locale, oltre che per i suoi trascorsi politici, ha già dichiarato che "la situazione che si prospetta è molto difficile per me, in quanto ho bisogno di spazi e strumentazioni particolari. Se da parte del comune di Matelica è stato già chiarito che per avere una casa dovrò attendere almeno tre anni, nel frattempo non saprei dove essere alloggiato. Quanto meno – ha continuato il matelicese – chiedo al tribunale di avere una proroga dai 6 ai 18 mesi, perché altrimenti qui ci si riempie solo la bocca di parole a favore di disabili e disagiati, ma poi alla prova dei fatti non si guarda in faccia a nessuno". Nella sua lunga lotta per vedere riconosciuti i propri diritti, Michele Cesari è riuscito nei decenni a far approvare due leggi nazionali per il riconoscimento dei danni causati da vaccino e lui stesso nel 1999 riuscì ad ottenere un maxi-indennizzo confermato in tre gradi di giudizio, ma poi ridotto già nel 2018 dal ministero della Salute.

Matteo Parrini