"Casa, aiuti alle giovani coppie"

Sono un punto fermo da sempre, per la civica Costituente Popolare e per l’Udc, le politiche a favore dei giovani e delle famiglie. I due loro rappresentanti, rispettivamente Dario Ragni e Tania Brizi, nel ricordare che sono in campo in queste elezioni a sostegno della candidatura di Emanuele Pepa, espressione di diverse civiche e di tutto il centrodestra, parlano di come propri i giovani e le famiglie in tutti questi anni siano stati abbandonati dalla sinistra. "Le nostre proposte ovviamente sono da verificare e sviluppare – affermano in una nota – con tutti gli elementi tecnici ed economici necessari, ma intanto lavoriamo affinché le giovani coppie possano accedere alla prima casa con agevolazioni fiscali e aiuti a sostegno di mutui agevolati finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio abitativo; sarà necessario anche stimolare l’Istituto Case Popolari per un piano serio di acquisto di vecchie abitazioni. Fondamentale – affermano ancora Ragni e Brizi – l’allargamento dei nidi domiciliari, delle strutture sportive e ricreative. Sul fronte economico il comune non può fare molto, ma sicuramente non potrà non prendere in considerazione interventi a favore di chi ha perso o si è visto ridurre il reddito di cittadinanza, immaginare l’integrazione fra lavoro retribuito e volontariato per nuove tipologie di aziende e, infine, istituire una sorta di agenzia di marketing internazionale volta alla promozione dei prodotti locali dei comparti agricoli e artigianali, certamente in associazione con i comuni confinanti e in collaborazione con la Regione".

Non dimenticati i cosiddetti neet, cioè i giovani che hanno rinunciato a tutto: non lavorano, non studiano e neanche si iscrivono più alle liste di disoccupazione: "Dovremmo sentire il dovere morale di intervenire a loro favore, aiutando le famiglie e naturalmente aiutando gli stessi giovani che cercano un sostegno dalla società civile".

Asterio Tubaldi