"Casa Annibal Caro" investe 5.626 euro per la cultura

"Casa Annibal Caro" a Civitanova Alta – che ospita anche la Pinacoteca Moretti e l’Archivio Storico – sta diventando sempre più un centro di eccellenza per esaltare la figura del grande letterato civitanovese del ‘500 che ha tradotto l’Eneide di Virgilio, scritto "Lettere" e commedie. E’ stato al servizio della potente famiglia romana dei Farnese. Le sue opere, stampate persino dal mitico editore Manuzio di Venezia, si trovano nelle più prestigiose biblioteche del mondo. Molte di queste copie sono state esposte già qualche anno fa proprio nella sala dedicata al Caro, in seno alla Pinacoteca, Diretta dinamicamente da Enrica Bruni (storica dell’arte). Chi arriva da ogni parte d’Italia per ammirare la casa natale del Caro non trova più come nel passato solo l’edificio, ma ritratti ed un "corpus" di opere: una vera crescente biblioteca specializzata di grande valore, che ha preso piede – via via – grazie ai numerosi convegni che si sono tenuti negli anni e che hanno trovato – da oltre un biennio – un centro propulsore nell’"Osservatorio Annibal Caro" (Diretto dal professor Marcello Verdenelli, nel cui comitato scientifico figura anche il professor Enrico Garavelli, docente dell’Università di Helsinki). Presto arriveranno in sede altre opere di cui il Comune ha deciso l’acquisto, presso una libreria antiquaria di Milano, per complessivi euro 5.626. Si tratta esattamente de "Gli amori pastorali di Dafne e Cloe" (1794), tradotto da Caro (2.400 euro), "L’Eneide di Virgilio" (edizione parigina del 1760), tradotta dal Caro (1.300 euro) e della Pianta toponomastica di "Civitas Nova", stampata da Giacomo Lauro nel 1630 (750 euro). Infine si procederà alla digitalizzazione dei manoscritti autografi di Annibal Caro, presenti nella biblioteca Ambrosiana di Milano, nonché alla diffusione di alcune delle suddette immagini elettroniche (1.176 euro).

Ennio Ercoli