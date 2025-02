Casa Bontempi a Sanremo: show e ospiti

Accanto al teatro Ariston di Sanremo sorgerà "Casa Bontempi, la casa di chi suona", uno spazio dedicato agli artisti emergenti che si troverà in via Feraldi e sarà curato dall’azienda Bontempi di Potenza Picena, prima produttrice italiana di strumenti musicali per bambini. Sarà un vero e proprio salotto, che darà spazio a cantanti affermati e personaggi importanti del mondo dello spettacolo, i quali racconteranno il proprio percorso artistico durante la settimana del Festival di Sanremo. Il format sarà quello di un talk show, con la direzione di Michele Monina, che inizierà martedì 12 e si concluderà sabato 15.

Saranno tre gli appuntamenti quotidiani del programma. Tutte le mattine dalle 10.30 alle 13 sarà la volta di Morning Leaks, condotto dalla cantante campana Etta Di Marco, all’anagrafe Maria Antonietta Di Marco, che nel 2021 partecipò a X Factor. Più tardi, dalle 16.30 alle 18.30 sui canali della piattaforma Mowmag, sarà possibile seguire PunkRemo: Etta Di Marco sarà accompagnata da podcaster, influencer e tiktoker che racconteranno di musicisti già affermati. Mentre dalle 19.30 alle 20.30 il prime time di Casa Bontempi con MusicLeaks, condotto da Michele Monina e sua figlia Lucia, in arte Luccioola, fotografa e podcaster. Sarà uno show provocatorio e dissacrante sul Festival che analizzerà e svelerà i retroscena sanremesi in compagnia di ospiti di altissimo livello tra pronostici, esibizioni, incursioni estemporanee e grandi colpi di scena. "Non vogliamo solo parlare di musica, vogliamo farla sentire e viverla, dando spazio a chi ha qualcosa da dire – afferma Etta Di Marco –. Portare il rock e l’energia dei talenti emergenti al centro del Festival di Sanremo è la nostra sfida, e Casa Bontempi sarà il palco perfetto per farlo esplodere. Sono fiera di far parte di questi matti visionari, e di far vedere che la musica è vita". "Sanremo è l’approdo naturale per chi, come noi, ha avuto in oltre ottanta anni di storia l’unico scopo di migliorare la qualità della vita dei bambini attraverso l’uso di strumenti musicali – commenta Andrea Ariola, amministratore unico dell’azienda Bontempi –. Per questo nasce Casa Bontempi. Per continuare a dare voce, sogni e speranza a chi suona".