Casa cantonieria, ok all’intervento

La casa cantoniera di viale Bruno Buozzi, nel comune di Tolentino, lungo l’ex strada statale 77, di proprietà Anas-struttura territoriale delle Marche, necessita di un intervento di manutenzione straordinaria.

L’Anas (Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ndr), per procedere con l’esecuzione dei lavori, ha trasmesso così al Comune di Tolentino il progetto a firma dell’ingegner Michele Magrini e ha richiesto un parere in merito alla conformità edilizia e urbanistica all’area pianificazione dell’opera ed edilizia privata, che è stato poi concesso in modo positivo.

Quindi la giunta di Tolentino, capitanata dal sindaco Mauro Sclavi (con Pupo, Aloisi, Giombetti, Lucaroni e Gobbi), con apposita delibera, ha dato l’ok al progetto, lasciapassare utile per i lavori.